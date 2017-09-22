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Бабкину и Панина внесли в список угроз безопасности для Украины
Министерство культуры Украины по представлению СБУ добавило 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности страны.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкульта.
«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в приказе.
В него вошли: Надежда Бабкина, Ирина Богачёва, Егор Бултакин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов, Вера Кузьмина, Эмир Кустурица, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Натан Миров, Александр Медведев, Вадим Новик, Давид Нуриев, Алексей Панин, Дмитрий Певцов, Стас Пьяха, Стивен Сигал, Ирина Тюрина, Никита Черников, Зураб Церетели, Николай Цискаридзе, Людмила Чурсина, Валерий Юрин.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года опубликовало чёрный список российских деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». В декабре того же года список был обновлён. Среди включённых в список деятелей были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
Накануне сообщалось, что парламент Украины рассмотрит законопроект о запрете гастролей российских артистов, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности государства.
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