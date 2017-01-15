Варум бросила мужа ради известного певца



Журналисты нашли первого мужа Анжелики Варум . Мужчина признался, что их союз распался вскоре после того, как популярная певица начала сотрудничать с Леонидом Агутиным.



Мало кто знает, что до брака с певцом Леонидом Агутиным Анжелика Варум состояла в долгих отношениях с одноклассником Максимом Никитиным . Журналисты умудрились разыскать первую любовь артистки и даже сумели разговорить мужчину. "Она не была куклой. В нее влюблялись не за внешние качества, а больше за качества сердца и души", — отметил Максим Никитин, с которым Анжелика жила в гражданском браке.

Они познакомились, когда никакой Анжелики не было и в помине, а была Мария. Тогда будущая певица жила во Львове с матерью. Максим учился с ней в одной школе. Он провожал ее до дома, был влюблен, причем испытывал это чувство и после школы. "Наверное, она это понимала", — высказал предположение Никитин.





Вместе с Максимом Мария перебралась в Москву к отцу и занялась певческой карьерой. "Меня воспринимали по-разному: кто-то думал, что я ее охранник, кто-то понимал, что я ее молодой человек. А я был заведующим постановочной частью. На мне были декорации и свет", — рассказал мужчина. Их отношениям пришел конец спустя много лет. По словам Никитина, всему виной Леонид Агутин, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на НТВ

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Авг 4 2017 в 6:04 PDT

"Начался совместный проект с Агутиным. И моя работа стала неактуальной. Мы разошлись. Почти 20 лет не виделись. Недавно встретились в спортклубе, были рады друг друга видеть, обнялись, она мне показала свои семейные фото", — сообщил Никитин, личная жизнь которого, отметим, тоже сложилась вполне счастливо после разрыва с Варум. Максим женат и у него двое детей.



Экс-возлюбленный Анжелики Варум зарабатывает съемками в рекламе и телепроектах и не рассчитывает на близкие отношения с певицей. "Я понимаю, что она очень занята, поэтому не претендую на внимание и дружбу. Спасибо за внимание и заботу. Мне повезло больше, чем другим", — констатировал Никитин.



Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Янв 15 2017 в 7:37 PST

Интересно, что журналисты связались и с самой Анжеликой Варум, чтобы узнать про ее отношения с Максимом Никитиным. Она оказалась немногословной. "Мы не общаемся. Не сложилось. Я была влюблена в моего одноклассника, я его ждала из армии, он служил во флоте. Любовь была взаимной. Мы были вместе более десяти лет!" — заявила Варум.