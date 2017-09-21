Джессика Симпсон опозорилась перед публикой

Певица хорошо повеселилась ночью во вторник. 37-летняя светская львица отправилась в один из ресторанов Лос-Анджелеса с несколькими друзьями. Она намеревалась отпраздновать 38-летие своего мужа, Эрика Джонсона . Видимо, они только и занимались тем, что отмечали это событие.

Папарацци удалось заснять неловкий момент: жена именинника почти упала на выходе из ресторана. Свидетели говорят, что это произошло по стечению нескольких обстоятельств: слишком высоких шпилек певицы, слишком большого количества фотографов, ослеплявших вспышками камер, и, вероятно, выпитого в тот вечер алкоголя. К счастью, Джонсон успел поймать и поддержать ее.

По словам авторитетного источника, Эрик не хотел, чтобы друзья исполняли традиционную песню «Happy Birthday», но они вместо этого вынесли ему десерт. Уже поздно ночью, когда ресторан было необходимо закрыть, компания все еще сидела за своим столом. Молодые люди провели в заведении почти шесть часов. Эрик и его жена покинули место празднования последними.