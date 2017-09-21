Макрон затмила красотой жену Порошенко

20 сентября в Нью-Йорке прошла встреча жен президентов Украины и Франции Марины Порошенко Брижит Макрон . Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook помощница супруги украинского лидера Наталия Бутенко-Беба.

По ее словам, первые леди обсуждали развитие инклюзивного образования на Украине и приняли решение о совместной работе для его развитии.

Для встречи 55-летняя Марина Порошенко выбрала платье персикового цвета с национальной вышивкой от украинского дизайнера Оксаны Полонец, а 64-летняя Брижит Макрон отдала предпочтение черному платью от Louis Vuitton . Издание Дни.ру отмечает, что наряд 55-летней первой леди Украины выглядел "простовато и дешево".