Кристина Орбакайте встала на защиту оскандалившегося сына



В последнее время наследник знаменитой фамилии Никита Пресняков то и дело попадает в различные скандалы. Напомним, летом этого года он женился на своей возлюбленной . Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой стала самым обсуждаемым торжеством лета. Мероприятие было организовано с огромным размахом . В СМИ ходили слухи о том, что торжество стоило около 25 миллионов рублей. На самом деле молодожены не платили за свадьбу — праздник организовывал один из журналов. Вместо благодарности Никита раскритиковал издание, заявив, что журналисты выставили их мажорами и наживаются на их именах.

Также недавно Пресняков оскорбил творчество Николая Баскова. После всех этих случаев на Никиту обрушился шквал критики, однако его знаменитая мама Кристина Орбакайте заступилась за сына и заявила, что журналисты лишь раздувают скандалы.



"Он молодой, сам всему научится, как мы это делали в свое время. Учились на победах, удачах, промахах. Он у меня советов не спрашивает. И сам прекрасно находит выходы. Меня радует другое. Сейчас он играет в Театре Луны. И все билеты на спектакли с его участием проданы. Вот это настоящий успех и удача, что он попал в такой проект, самоутвердился как певец и актер. Я была на этом спектакле и осталась в восторге. Для меня это — главное событие, а не скандалы, которые раздувают вокруг его имени", — рассказала Орбакайте в интервью порталу "Собеседник".



Отметим, что недавно и на саму Кристину обрушилась критика. Она предстала в новом молодежном образе на фестивале "Новая волна". Не все поклонники оценили попытку певицы омолодиться.