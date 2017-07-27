Кто заплатил 25 миллионов за свадьбу Никиты Преснякова

Новые подробности главного светского события года. Один из гостей решил не молчать и рассказать правду о расходах главной музыкальной семьи страны.

Свадьба старшего внука Никиты Преснякова состоялась почти неделю назад. Но до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем. Тем более, что всплывают новые подробности грандиозного торжества.

Например, журналисты пронюхали, что роскошная подмосковная резиденция Zhavoronki Event Hall, в которой проходило гуляние, принадлежит владельцу черкизовского мясокомбината. Доподлинно это не известно, но упорные слухи ходят.

Кормил гостей выездной кейтеринг одного из самых дорогих ресторанов Москвы – "Кафе Пушкинъ". Ехали молодые на шикарном автомобиле Porshe, стоимость которого на официальном сайте превышает 12 миллионов рублей. Развлекали почтенную публику артисты Цирка Никулин, группы "Нервы", "Марсель" и Umа2rmah. Поили приглашенных коктейлями от чемпиона мира по барменскому искусству. А двухметровый торт для торжества сделал один из самых дорогих московских кондитеров. Стоимость такого шедевра, как говорят, около двух миллионов рублей.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 27 2017 в 9:02 PDT

Всего же, по информации журнала StarHit, свадьба обошлась в 25 миллионов рублей. Но возникает логичный вопрос: кто оплатил праздник? Как заверила корреспондента Dni.Ru Кристина Орбакайте , организация свадьбы была ее подарком молодоженам.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT