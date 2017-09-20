Бывший муж сделал Максаковой больно

Оперная певица Мария Максакова рассказала о сильной душевной боли, пережитой из-за экс-супруга и отца своих старших детей Ильи и Люды Владимира Тюрина . Она возмущена тем, что тот позволил им выступать в Крыму.

Бывший муж, оставшийся с ee старшими детьми в России, заставил ее переживать. Она отметила, что отправить детей в Ялту было его решением.

"Вы понимаете, как относится ко мне их отец?! Что он еще может мне сделать, чтобы было больно?", — говорит певица. При этом Максакова все же разразилась гневной отповедью в адрес отпрысков, показавших свои таланты в рамках детского выпуска проекта "Музыка для гурманов".

"Это меня взбесило до такой степени, вы не представляете. Что — поехать больше некуда было?! Негде больше концерты собирать? К тому же, они там прочитали стихи, которые учили со мной еще два-три года назад. Сыграли то, что Илья играл в прошлом году в Каннах, причем он играл гораздо быстрее и эффектнее", — возмутилась оперная дива. "Я вообще не поняла, что это за позорище было, все вместе взятое. Это называется: куда конь с копытом, туда и рак с клешней", — говорит Мария.

Оперная дива призналась, что ей очень жаль, что так получилось. "Любая мать любит своего ребенка. Но что же я могу сделать в той ситуации, которая сложилась?" — сетует она.

Вместе с тем Максакова призналась, что все-таки иногда общается с Ильей по телефону. Однако свою обиду она ему все же высказала. Судя по ее словам, женщина разочарована сыном.

"Он сказал, что он учит "Полет шмеля", но не может его играть… Что-то еще он учит, но не может играть. В общем, все не может играть. Я говорю: "А что же такое, что же ты играешь спустя год то же самое? Год ты чем занимался?" Сказал, что, вот, в этом произведении он уверен. Ну, молодец, что тут еще сказать". — делится Мария.

Максакова отметила, что мальчик родился с абсолютным слухом, поэтому звезда посчитала своей обязанностью дать ему возможность заниматься музыкой. А вот усидчивости, по ее признанию, у Ильи никогда не было.

"Я считаю, что в его возрасте, в 13 лет, он должен сам перед собой ставить какие-то задачи и выполнять их, реализовываться", — говорит знаменитость. В заключении певица призналась, что, не смотря ни на что хотела бы, чтобы дети приехали к ней на Украину, сообщает "Апостроф. Лайм".