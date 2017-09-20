Максакова ответила на слова Собчак

Речь идет о колонке Собчак в журнале «Сноб». Еще 24 марта она написала там, что Максаковой, которая «уехала на Украину за своим мужем», возможно, придется вернуться в Россию. «Насколько я понимаю, теперь Мария Максакова никому в Киеве не нужна. Жить она привыкла открыто, красиво и ярко, среди множества друзей. Рано или поздно ей захочется общаться, гастролировать, петь и даже, возможно, строить личную жизнь, которая так трагически оборвалась. Конечно, делать это она может не в Киеве, а только в России», — предположила тогда Собчак.

Максакова пояснила, что решила ответить только сейчас, так как в марте ей «отвечать было нечем». «Мы с Собчак давно знакомы, у нас хорошие взаимоотношения. <…> Поэтому мне непонятно, почему она дала такой прогноз. У меня даже возникают сомнения: было ли это ее личное мнение?» — отметила певица.

Она рассказала, что 24 августа вернулась на сцену, выступив на Майдане Незалежности, затем состоялись другие концерты. «Украина не просто протянула мне руку в самый сложный момент жизни, а дала все, что было у меня в РФ, только еще лучше», — подчеркнула Максакова.

Также она поспорила с мнением Собчак о том, что на Украине «нельзя жить ярко». «Речь же не только о каких-то светских тусовках — здесь хватает увлекательных интеллектуальных мероприятий», — сказала она, добавив, что будет преподавать в украинской Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств в должности доцента.

Также на своей странице в Facebook Максакова отметила, что ей было неприятно предположение Собчак об «отречении» от Вороненкова. «Так вот, я любила и люблю Дениса, а у тех, кто его пытался клеймить позором нет ни стыда, ни совести», — заключила она.