Ксения Cобчак хочет участвовать в президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак задумалась о своем участие в президентских выборах после того, как ранее в Кремле намекнули, что рассматривают женщину-политика в качестве основного соперника главного кандидата. Тогда Собчак назвали «идеальной кандидатурой».

По данным Би-би-си, Собчак уже обращалась с предложением возглавить свой предвыборный штаб к гендиректору канала «Дождь» Наталье Синдеевой, к создателю фонда «Спид. Центр» Антону Красовскому и к журналисту, автору книги «Вся кремлевская рать» и экс-главреду телеканала «Дождь» Михаилу Зыгарю. Среди тех, к кому телеведущая уже обращалась по этому овпросу называются имена бывшего руководителя правозащитного отделения «Открытой России» Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу.

Однако все они ответили отказом. Издание The Bell также сообщило, что Собчак искала людей в предвыборный штаб.

Как отмечают источники, из Кремля поступила только идея об участии Собчак в выборах, однако бюджета вслед за идеей телеведущей не выделили. Пока неизвестно, на какие средства она собирается вести предвыборную кампанию.

Сама Ксения не стала комментировать эту информацию, а предложила обращаться к тем, кому она предлагала работать в своем штабе. Собчак не подтвердила, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого.