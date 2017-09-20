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Дмитрий Шепелев «убит» поступком Андрея Малахова
Некоторое время назад Андрей Малахов объявил о намерении вмешаться в затянувшийся скандал между Дмитрием Шепелевым и отцом Жанны Фриске — Владимиром Копыловым. Ведущий обновленного шоу «Прямой эфир» выступил с заявлением о том, что намерен поспособствовать тому, чтобы папа скончавшейся от рака артистки встретился со своим внуком — Платоном.
Решение Малахова занять сторону Копылова стало для Дмитрия полной неожиданностью. Ведь Шепелев еще давно ясно дал понять: он не хочет, чтобы Владимир общался с Платоном. Ведущий Первого канала был сильно удивлен тем, как Малахов быстро переметнулся на сторону «противника». А ведь еще совсем недавно Дмитрий давал откровенное интервью Андрею Малахова в эфире программы «Пусть говорят» и проходил там же проверку на детекторе лжи.
«Я доверил Андрею самое важное в моей жизни интервью о Жанне, о нашем Платоне, о том, почему так бережно храню это личное, как это важно для меня, почему я изо всех сил оберегаю сына. Сегодня я понимаю: заявляя, что он «поможет внуку встретиться с дедушкой», Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно!» — цитирует Шепелева Aif.ru.
Напомним, что последняя встреча Владимира с внуком состоялась весной этого года. Копылов с женой и младшей дочкой, в сопровождении охраны и психолога, а также самого Шепелева, посетили цирковое представление.
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