Дмитрий Шепелев «убит» поступком Андрея Малахова

Решение Малахова занять сторону Копылова стало для Дмитрия полной неожиданностью. Ведь Шепелев еще давно ясно дал понять: он не хочет, чтобы Владимир общался с Платоном. Ведущий Первого канала был сильно удивлен тем, как Малахов быстро переметнулся на сторону «противника». А ведь еще совсем недавно Дмитрий давал откровенное интервью Андрею Малахова в эфире программы «Пусть говорят» и проходил там же проверку на детекторе лжи.





«Я доверил Андрею самое важное в моей жизни интервью о Жанне, о нашем Платоне, о том, почему так бережно храню это личное, как это важно для меня, почему я изо всех сил оберегаю сына. Сегодня я понимаю: заявляя, что он «поможет внуку встретиться с дедушкой», Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно!» — цитирует Шепелева Aif.ru

Напомним, что последняя встреча Владимира с внуком состоялась весной этого года. Копылов с женой и младшей дочкой, в сопровождении охраны и психолога, а также самого Шепелева, посетили цирковое представление.