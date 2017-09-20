СМИ разоблачили «Битву экстрасенсов»

Кандидат биологических наук, видеоблогер Михаил Лидин, учредивший вместе с научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН Александром Панчиным премию имени Гарри Гудини, рассказал газете, как они предлагали экстрасенсам пройти испытания. Они пообещали миллион рублей экстрасенсам, которые докажут свои способности во время эксперимента.

«Мы проверили 12 человек, из них в телепроектах участвовали пятеро. Например, на эксперимент согласилась финалистка 7-го сезона «Битвы экстрасенсов» Бахыт Жуматова. Ее представляли сильнейшей участницей. <…> Мы предложили ей эксперимент — из десяти коробочек определить одну, в которой лежит конверт с деньгами. В остальных была бумага. Она провалила две попытки», — отметил Лидин. Никто из экстрасенсов пока своих способностей не подтвердил, подчеркнул он.

По словам Лидина, участница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Росса Воронова рассказала в интервью для его YouTube-канала, что информацию о героях и испытаниях на проекте «сливают» экстрасенсам, которых выбирают редакторы. Кроме того, по данным блогера, в программе есть и «подставные» участники.

Источник, причастный к проекту, рассказал «КП», что с экстрасенсами и героями проектов подписывают контракты, запрещающие выдавать то, как проходят съемки передачи. «Да им и нет резона рассказывать правду. <…> Заметьте, что в подобных шоу колдуны никогда не делают прогнозов, которые можно проверить спустя пару месяцев или даже через год», — отметил собеседник издания.

Также газета выяснила, что стоимость услуг всех бывших участников «Битвы экстрасенсов» примерно одинаковая. Около 50 тысяч рублей стоит часовая личная консультация, разговор по скайпу — 25-30 тысяч рублей, консультации во время «гастролей» по регионам — от 20 тысяч рублей. Участие в тренингах и семинарах (в группе от десяти человек) — 10-13 тысяч рублей. Обучение в центрах магов и экстрасенсов, раскрытие способностей обойдется в 70-100 тысяч за экспресс-курс. Такие расценки, по данным «КП», действуют на услуги финалистов шоу, а работа рядовых участников стоит дешевле.