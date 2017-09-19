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Первый канал прокомментировал отстутствие Познера в эфире на старте телесезона

Первый канал прокомментировал «исчезновение» Познера
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На Первом канале во вторник прокомментировали отсутствие программы Владимира Познера в эфире на старте нового телесезона.
Многие программы в эфир Первого уже давно вернулись, некоторые — даже с новыми телеведущими, другие — "переехали" на "Россию 1".
"Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернётся в эфир по окончании съёмок, в октябре", — заявили "Газете.Ru" в пресс-службе Первого канала.
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Владимир Познер
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