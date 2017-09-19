Первый канал прокомментировал отстутствие Познера в эфире на старте телесезона

Многие программы в эфир Первого уже давно вернулись, некоторые — даже с новыми телеведущими, другие — "переехали" на "Россию 1".



"Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернётся в эфир по окончании съёмок, в октябре", — заявили "Газете.Ru" в пресс-службе Первого канала.