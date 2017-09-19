Хворостовкий не может петь из-за болезни

Концерт Дмитрия Хворостовского в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского отменили из-за болезни артиста. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу консерватории.

Хворостовский должен был выступить в Москве 26 сентября. В консерватории отметили, что вместо концерта певца в этот день состоится выступление органиста Алексея Шмитова, который исполнит шесть токкат Баха.

Как отмечают «Дни.ру», с официального сайта Хворостовского пропало расписание выступлений, хотя недавно там сообщалось о его предстоящих концертах в Румынии и России.