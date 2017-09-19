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Хворостовкий не может петь из-за болезни
Концерт Дмитрия Хворостовского в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского отменили из-за болезни артиста. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу консерватории.
Хворостовский должен был выступить в Москве 26 сентября. В консерватории отметили, что вместо концерта певца в этот день состоится выступление органиста Алексея Шмитова, который исполнит шесть токкат Баха.
Как отмечают «Дни.ру», с официального сайта Хворостовского пропало расписание выступлений, хотя недавно там сообщалось о его предстоящих концертах в Румынии и России.
В июне 2015 года Хворостовский заявил, что у него обнаружили опухоль мозга. Из-за болезни выступления певца не раз отменялись: в сентябре 2016 года — в Вене, в декабре — в Москве. В декабре 2016-го певец отказался от участия в оперных постановках, но заверил, что продолжит давать концерты. В конце июня этого года он снова отменил выступление в Вене.
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