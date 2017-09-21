Участник шоу об экстрасенсах подал в суд на ТНТ



Роман Ксенофонтов, ставший несколько лет назад героем программы «Экстрасенсы ведут расследование», подал в суд на ТНТ из-за потери работы и травли его дочери после выхода шоу. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Программа, о которой идет речь, была посвящена исчезновению жены Ксенофонтова. Несколько лет назад они прилюдно поругались на улице, женщина обиделась и ушла в неизвестном направлении, больше ее никто не видел. Муж стал одним из главных подозреваемых, но установить его причастность к исчезновению супруги не удалось. Мать женщины обратилась в программу «Экстрасенсы ведут расследование» (ТНТ). Ксенофонтов тоже согласился принять участие в шоу.





Адвокат Ксенофонтова Александр Чумаков рассказал газете, что журналисты предварительно выяснили «множество нюансов жизни» мужчины, например, какая у него машина, где у него есть шрамы и многое другое. «Он был предельно откровенен, и телевизионщики решили, что он идеальный подозреваемый», — отметил защитник.

По его словам, «эфир напоминал фарс». «Экстрасенс говорил: „Мне кажется, убийца приехал на автомобиле синего цвета“, а голос за кадром тут же уточнял: „Именно такого цвета автомобиль у Романа“, — рассказал Чумаков.



Ксенофонтов работал сантехником, но после выхода программы его попросили уволиться, от него отвернулись друзья, его дочь от первого брака в школе стала подвергаться насмешкам и угрозам одноклассников. „Поэтому мы заявили иск о взыскании морального вреда в сумме пять миллионов рублей с телеканала ТНТ, а также с требованием снять этот выпуск программы с эфира и выпустить опровержение“, — заключил адвокат.



К моменту суда видеозапись этой программы оказалась заблокированной. Юрист ТНТ, по словам Чумакова, заявил на заседании суда, что такой передачи не существует. Суд решил привлечь в качестве соответчика по иску компанию, которая занималась съемками. Следующее заседание состоится в начале октября.



В программе „Экстрасенсы ведут расследование“ снимаются участники шоу „Битва экстрасенсов“. Ранее кандидат биологических наук, видеоблогер Михаил Лидин, занимающийся разоблачением экстрасенсов, рассказал „Комсомольской правде“, что информацию о героях и испытаниях шоу „сливают“ участникам, которых выбирают редакторы. Кроме того, по данным блогера, в программе есть и „подставные“ герои. По его словам, информацию о „сливах“ подтвердила участница 16-го сезона программы Росса Воронова.