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Вот это формы! Елена Летучая показала крепкий тыл и пышный бюст в красном купальнике
Так, сегодня главная Ревизорро страны опубликовала несколько снимков, которые буквально взбудоражили пользователей Сети. На фото Летучая позирует на берегу океана в красном купальнике с бахромой, во всей красе продемонстрировав аппетитную грудь, крепкий тыл и стройные ноги.
«Солнечное настроение», — подписала кадры она.
«Какая красотка!», «Шикарная фигура», «Обалденная», «Красотка! Восхищаюсь!», «Летучая, ну огонь!», «Вы шикарная», «Когда такая красота излучает свет, это восхитительно!», — написали восхищенные поклонники.
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