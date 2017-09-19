Далее:
Главное сейчас
passion.ru

Вот это формы! Елена Летучая показала крепкий тыл и пышный бюст в красном купальнике

Летучая показала откровенное фото
Фото:
Так, сегодня главная Ревизорро страны опубликовала несколько снимков, которые буквально взбудоражили пользователей Сети. На фото Летучая позирует на берегу океана в красном купальнике с бахромой, во всей красе продемонстрировав аппетитную грудь, крепкий тыл и стройные ноги.
«Солнечное настроение», — подписала кадры она.
«Какая красотка!», «Шикарная фигура», «Обалденная», «Красотка! Восхищаюсь!», «Летучая, ну огонь!», «Вы шикарная», «Когда такая красота излучает свет, это восхитительно!», — написали восхищенные поклонники.
Шоу-бизнес Главное
Елена Летучая
Оставить комментарий

passion.ru: последние новости