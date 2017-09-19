В Склифе рассказали о состоянии Караченцова

Актер Николай Караченцов , который ранее попал в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу медучреждения.

Караченцова госпитализировали 18 сентября. Его супруга Людмила Поргина заявила журналистам, что артист проходит плановую госпитализацию. По ее словам, он отправляется на обследование каждую весну и каждую осень.

Актера уже отправляли в нейрохирургию института Склифосовского в феврале этого года после ДТП. Авария с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился актер, произошла вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Toyota столкнулась с грузовиком «ГАЗель» и опрокинулась на бок. Иномаркой управляла супруга актера Людмила Поргина.

У Караченцова тогда диагностировали сотрясение мозга. Позже суд признал Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Поргина говорила, что в день ДТП сделала «только глоток» шампанского.

За 12 лет до этой аварии, в ночь на 28 февраля 2005 года, автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму. Около месяца он провел в коме.