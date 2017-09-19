Солистка группы IOWA теряет слух

Большая неприятность произошла с солисткой группы IOWA Катей Иванчиковой во время гастролей в Венеции. Во время прогулок по узким улочкам и каналам певица сильно простудилась. Погода в итальянском городе сейчас стоит не очень теплая. Днем воздух едва прогревается до 20 градусов, но при этом с моря дует холодный ветер, а иногда идет и дождь.

Все члены коллектива оказались не готовы к таким погодным условиям, потому что Италия у наших людей все-таки ассоциируется с жарой и зноем.

«Лечу в Москву совсем больной, — пожаловалась Катя поклонникам. — Одно ухо совсем отключилось. И похожие симптомы у всей команды! Может, просто нам нужно выбраться из этого города?»

Музыканты очень сильно рискуют, собираясь в полет с такими симптомами. Даже обычный насморк при резкой перемене давления может вылиться в тяжелую болезнь с осложнениями. А воспалительный процесс в ухе легко может спровоцировать разрыв барабанной перепонки. Врачи рекомендуют в таких случаях отменить полет до снятия острого состояния.