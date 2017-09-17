Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала

Телеведущий сделал заявление в ироничной манере. И успокоил поклонников.

Режиссер и продюсер музыкального суперпроекта «Голос» не думали, что шутка, которая между номерами участников вырвалась из уст ведущего, произведет эффект разорвавшей бомбы. Нагиев, напомним, сказал в эфире: «Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой». Но Интернет тут же забурлил. Журналисты все переиначили и посыпались заголовки: «Нагиев покидает Первый канал», «Нагиев уходит в декрет».

Dni.Ru , дабы не множить ложь и сплетни, связались с самим бессменным ведущим «Голоса». «Поскольку аудитория интернета на редкость простодушна, давайте я продолжу?— рассмеялся Нагиев. — Скажу, что я завел аквариумных рыбок и ухожу в декрет по уходу за ними?» Он подчеркнул, что на Первом канале в него все хорошо, что никуда он не уходит и волноваться не стоит.