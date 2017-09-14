Билан: Из-за болезни я погрузился в себя



Дима Билан заявил, что болезнь позволила ему «погрузиться в себя» и «начать поиски». Два с половиной месяца артист лечился от грыж в позвоночнике. Слова певца передаёт « Московский комсомолец ».

«Благодаря тому, что я заболел и получил какое-то количество свободного времени, которого у меня давно уже не было, — два с половиной месяца погружения в себя! — я кое-что новое для себя понял. Наложился еще кризис возраста — 35 лет. Я это ощутил, реально. Может, в 40 или позже я буду говорить по-другому, но всегда живешь своим временем. И вот после всего этого я будто заново родился и заново начал какие-то поиски», — заявил Билан.



Билан добавил, что «это очень интересно — наблюдать за самим собой с психологической и даже с практической точки зрения». Билан проходил курс лечения за границей. От множественных грыж артист не мог спать, кроме того, у него немели конечности.