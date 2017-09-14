Дом Киркорова снесли ради элитной новостройки



Филипп Киркоров рассказал о месте, в котором прошло его детство. Увы, сегодня там живут другие люди.

Филипп Киркоров стал главным героем конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Он участвовал в каждом концерте, провел грандиозный вечер-трибьют, в котором его шлягеры перепели звезды эстрады, устроил вечеринку по случаю своего апрельского 50-летия. Поражал костюмами, исполнял свои хиты в новых аранжировках, удивлял талантливыми детьми — словом. был королем.





"Филипп, сегодня у вас есть все — дорогие дома и квартиры в разных городах, внушительный автопарк, возможность работать с лучшими композиторами и режиссерами. А часто ли вы в мыслях возвращаетесь в детство?", — спросил корреспондент Dni.Ru певца.

"Да, мне иногда снится наш маленький деревенский домик на окраине Варны, — улыбнулся певец. — Огород, куры — все это в моей жизни было. — Правда, того дома моего детства, к большому сожалению, уже нет — его снесли и на его месте построили элитную многоэтажку. Да и район, по которому я бегал мальчишкой, больше не является окраиной Варны — город сильно разросся".

