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Известный ведущий смог победить рак
Американскому телеведущему Ларри Кингу удалось излечиться от онкологического заболевания. Журналист страдал от рака лёгких. Об этом сообщает портал US Weekly.
«Было забавно увидеть место, где было пятно, а теперь этого пятна там нет», — заявил Кинг.
Хирурги удалили Кингу 20% лёгких. Онкологическое заболевание Кинга носило начальную форму. По данным медиков, если бы рак был диагностирован двумя-тремя годами позднее, врачи уже не смогли бы помочь телеведущему. 83-летний журналист вернулся к работе через две недели после операции. Для Кинга это уже второе онкологическое заболевание. Первую операцию журналист пережил в 1970-х годах.
Ларри Кинг — легендарный американский тележурналист. С 1985 по 2010 год журналист вёл ток-шоу «Larry King Live», с июля 2012 года ведёт программу «Larry King Now» на сайте Hulu и на канале RT America.
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