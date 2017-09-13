Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Известный ведущий смог победить рак

Известный ведущий смог победить рак
Фото:
Американскому телеведущему Ларри Кингу удалось излечиться от онкологического заболевания. Журналист страдал от рака лёгких. Об этом сообщает портал US Weekly.
«Было забавно увидеть место, где было пятно, а теперь этого пятна там нет», — заявил Кинг.
Хирурги удалили Кингу 20% лёгких. Онкологическое заболевание Кинга носило начальную форму. По данным медиков, если бы рак был диагностирован двумя-тремя годами позднее, врачи уже не смогли бы помочь телеведущему. 83-летний журналист вернулся к работе через две недели после операции. Для Кинга это уже второе онкологическое заболевание. Первую операцию журналист пережил в 1970-х годах.
Ларри Кинг — легендарный американский тележурналист. С 1985 по 2010 год журналист вёл ток-шоу «Larry King Live», с июля 2012 года ведёт программу «Larry King Now» на сайте Hulu и на канале RT America.
Шоу-бизнес В мире Главное США
Russia Today
Ларри Кинг
Оставить комментарий

Последние новости