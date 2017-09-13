Басков ответил внуку Пугачевой

Ранее, отвечая на комментарии пользователей в Instagram, Пресняков высказался о своих музыкальных предпочтениях (орфография и пунктуация автора сохранены): «Если вы фаны Басковых табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней? Смысл писать что-то вообще? Как правильно выразился тут кто то "Я же не иду к Баскову в инст и не полеваю его грязью за то что он не снимет и гроулит"… я такой и такая моя музыка, на западе такая музыка стадионы собирает и? Думаете все кто слушают такое дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают всего, чем средний статистический человек) Вы же если слушаете тупую попсу, то ничего сложнее её мозг уже увы не усвоит».

Басков заявил, что не обиделся на слова Преснякова.

Также певец попытался найти объяснение высказыванию: «Мне кажется, он просто в самом начале своего пути, ему хочется найти себя. Его родственники, и Алла Пугачева , вершина шоу-бизнеса, и Кристина Орбакайте , и Владимир Пресняков … мы все находимся в популярной музыке. Может быть, он этим самым хотел отрубить сове отношение к поп-музыке».

Смеясь, певец добавил, что польщен тем, что из всех артистов Никита Пресняков «решил, что вся поп-музыка зациклена на мне».