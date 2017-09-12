

Лия Ахеджакова пожаловалась на угрозы. Знаменитая актриса неоднократно выступала с критикой по отношению к российской власти. Слова артистки передаются на сайте «Радио Свобода».

«Вот письма пишут: «Ты сдохнешь не своей смертью, в грязном подъезде!». А в конце письма стоит крест», — заявила Ахеджакова.



Ахеджакова добавила, что неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда в российских городах ей отказывали в помещении для спектаклей и в аренде залов. Актрису часто называли «русофобкой», «пятой колонной» и обвиняли в сочувствии «Майдану, оранжевой революции». Сама актриса эти обвинения назвала «непроходимой чушью». Несмотря на угрозы, Ахеджакова категорично отвергает предложения покинуть Россию.



Народной артистке России Лии Ахеджаковой 79 лет.