Максим Галкин рассказал о конфликте со Стасом Михайловым

Максим Галкин часто делает пародии на своих коллег по шоу-бизнесу. Кто-то из них относится к творчеству юмориста снисходительно, а другие, как признается сам артист, могут обидеться на него. К примеру, на днях Максим рассказал о конфликте со Стасом Михайловым , который был недоволен пародией на самого себя.

«Стас Михайлов — человек, который априори не должен быть рад любой пародии на себя. Более того, он и прежде вступал в конфликты с нашим юмористическим цехом. Вот я с ним пересекаюсь в гримерке, это было года два назад. Стоит и говорит: «А что-то мне говорили ты какую-то **** про меня пел… что-то про разведенок…» Я отвечаю: «Да, пел. Более того, Стас: я сегодня снова эту пародию буду делать… Да, эту же. Другой **** у меня для Вас нет!» — рассказал Максим. При этом, Галкин уточняет: всерьез и надолго на него никто не обижается, потому, что он на самом деле добрый. Вероятно, поэтому никому из коллег по цеху, к счастью, ни разу не приходила в голову мысль нанять «братву», чтобы умерить его пыл.