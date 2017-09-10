Апартаменты Наташи Королевой в Майами пострадали от урагана

Пока Наташа Королева выступает на «Новой Волне» в Сочи, её семья находится в большой опасности. Муж певицы Сергей Глушко с сыном и тещей, оказались заложниками ударившей по Майами непогоде. Накануне до побережья Флориды, где расположены апартаменты артистки добрался ураган «Ирма».

Муж Наташи до определенного момента вел «прямую трансляцию» того, как стихия бушует в Майами. Сергей смело выходил на балкон и комментировал ситуацию. Однако позже начался сильный ливень, продолжавшийся в итоге несколько часов. За это время квартира Королевой оказалась частично затоплена. Вода, проникшая через балконную дверь, по словам Глушко протекла и под пол… За кулисами «Новой Волны» Королева признавалась, что не находит себе места от волнения за своих близких, с которым поддерживает постоянную связь по телефону.