Васильева высмеяла экс-невестку

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Сен 6 2017 в 2:38 PDT

«Сегодня все вместе репетировали и смотрели тв […] Смеялись, над одной дурочкой…Совет ей... Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий», — написал Садальский.

