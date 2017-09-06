Главные события у вас в почте
Васильева высмеяла экс-невестку
Артистка Татьяна Васильева посмеялась над своей бывшей невесткой Анастасией Бегуновой, пытающейся отобрать у неё квартиру в центре Москвы. Об этом написал друг актрисы Станислав Садальский в своём аккаунте в Instagram.
«Сегодня все вместе репетировали и смотрели тв […] Смеялись, над одной дурочкой…Совет ей... Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий», — написал Садальский.
Бегунова выступала в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где заявила о несправедливом к себе отношении со стороны Васильевой. Бывшая супруга Филиппа Васильева заявила, что её бывшая свекровь не хочет делиться со своими внуками долей в квартире на Патриарших прудах. По словам женщины, её сыновья остались без жилья. После развода с Филипповым Бегунова осталась жить в Германии, куда бывшие супруги переехали ранее жить. Бегунова воспитывает их сыновей, Ивана и Гришу. Пара состояла в браке с 2008 по 2015 год. Филипп Садальский в 2016 году женился на актрисе Марии Болонкиной.
Оставить комментарий