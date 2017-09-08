Шинейд О`Коннор призналась, что в детстве ее насиловала мать



50-летняя ирландская певица Шинейд О`Коннор в конце августа опубликовала видео, в котором заявила, что собирается покончить с собой. К счастью, артистку удалось спасти. В свежем интервью страдающая депрессией звезда рассказала об одной из причин своего тяжелого состояния. В детстве она подвергалась насилию со стороны матери, сообщает Yahoo !.

В последние годы О`Коннор часто дает поводы серьезно опасаться за свое душевное здоровье. В мае 2016 года певица пропала. Ее искали несколько дней и нашли в одном из отелей американского штата Иллинойс. Позже звезда призналась, что ей было настолько плохо, что она раздумывала о самоубийстве. В ноябре 2015-го О`Коннор чуть не умерла от передозировки антидепрессантами.



Двенадцатого сентября выйдет откровенное интервью, которое певица дала ведущим американского ток-шоу Dr. Phil. Фрагменты этой беседы некоторые СМИ публикуют уже сейчас.



В частности, О`Коннор поведала, что ее мать Мэри всячески издевалась над будущей певицей. Женщина била и насиловала свою дочь. Мэри О`Коннор погибла в автокатастрофе, когда Шинейд было 19 лет.



"У моей матери была собственная камера пыток. Она радовалась, когда причиняла мне боль", — заявила певица, добавив, что однажды пыталась покончить с собой восемь раз в течение одного года.



По словам ведущего ток-шоу Dr. Phil, Шинейд О`Коннор сама позвонила ему, захотев рассказать о своей проблеме.



"В последние годы многие музыканты покончили с собой. Я хочу жить и творить и хочу убедить всех не сдаваться", — рассказала О`Коннор.