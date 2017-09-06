Сестра Семенова раскрыла обман Шурыгиной



«Когда ей задали вопрос, насиловал ли тебя Сергей, она глазами бегает, не знает, что сказать… На предварительном тестировании показали, что изнасилования не было. Но это не будет интересно, что Семенов прав», — заявила Семёнова.



Своё заявление Семёнова сделала в эфире телевизионного шоу Дмитрия Шепелёва «На самом деле». В ходе программы Диана Шурыгина прошла проверку на детекторе лжи, который показал, что девушка лжёт. По словам Екатерины Семёновой, правда «неинтересна» экспертам. Многие зрители заявили, что программа выглядит постановкой.

В январе 2017 года вышел первый выпуск «Пусть говорят» на Первом канале о 17-летней (на тот момент) Диане Шурыгиной, которая обвинила 21-летнего Сергея Семёнова в изнасиловании. Девушка заявила, что насилие произошло на дне рождения её подруги. Суд приговорил Семёнова к восьми годам лишения свободы. В адрес Шурыгиной поступают угрозы.