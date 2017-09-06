Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия



Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал подробности лечения певца Евгения Осина от алкоголизма. По словам эксперта, у артиста третья, последняя, стадия зависимости.



В настоящее время Евгений Осин находится в Таиланде. В той же клинике, в которой успешно лечится от наркозависимости телеведущая Дана Борисова . Однако с Осиным ситуация оказалась сложнее. Несмотря на приезд в клинику, артист, по словам Лушникова, пока не готов к выздоровлению.

"Сейчас он живет в центре как гость, у него адаптационный период. Такое состояние может длиться от двух недель до месяца. Если рассматривать три стадии зависимости, то у Жени последняя, третья стадия. И к нему нужен особый подход", — сообщил Никита.



В отношении Осина специалисты пока не дают никаких прогнозов, однако над артистом работают профессионалы, поэтому "шанс есть". "Живет вместе с другими ребятами на вилле в Самуи. У Жени отдельная комната. Условия не суперлюкс, но хорошие. Музыкант сидит у бассейна с безалкогольным коктейлем и размышляет о жизни", — рассказал Лушников.



В первые два дня по приезде, как сообщил эксперт, Евгений требовал пива. А когда узнал, что любой алкоголь категорически запрещен, объявил голодовку. Два дня не ел, пока с ним не поговорила Дана Борисова. Затем Осин стал питаться.



"Вокруг него трезвые люди с позитивным настроем, и их настроение Жене постепенно передается. Ему надо до конца протрезветь. А то он первые дни рвался в Москву — мол, у него 1 сентября четыре концерта! Хотя никто, кроме него, не слышал про эти выступления. Мы уговорили его перенести "концерты" на следующий год. Вроде бы согласился. На случай, если у Жени появится желание что-то спеть, привезли ему гитару", — цитирует Никиту Лушникова сайт "Комсомольская правда".

