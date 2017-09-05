

Звезда " Дома-2" Евгения Феофилактова стала гостьей передачи на религиозном телеканале " Спас" , генеральным директором и продюсером которого с недавнего времени стал Борис Корчевников . Знойная красотка обсудила вопросы отцовства.



Евгения Феофилактова согласилась прийти на съемки, поскольку ей близка эта тема — недавно звезда скандально известного реалити-шоу " Дом-2" пережила развод со своим коллегой по проекту Антоном Гусевым . " К сожалению, мужчина ведет себя с девушкой так, как его отец вел себя с его матерью. Вторая проблема — огромное количество соблазнов. Поддавшись легкой влюбленности, мужчина готов разрушить семью. Само слово " семья" для многих потеряло смысл. Я уверена, что мужчины должны быть ответственны" , — заявила Феофилактова.

Девушка сообщила, что намерена в самое ближайшее время подать на алименты. " Конечно, я ни в чем не нуждаюсь, у меня с сыном все есть, но ответственность и сознательность у моего бывшего супруга должна быть" , — заключила Евгения.



Феофилактова призналась, что ей очень понравилась атмосфера, царившая на съемочной площадке, и выразила уверенность, что придет на передачу еще раз. " Мне близки социальные темы, темы о нашем обществе. Я верующий человек, ношу крестик, мой сын носит крестик. Но я не религиозный фанатик. На канале царит прекрасная, дружественная атмосфера. Мне было комфортно" , — цитирует звезду " Дома-2" кировское издание " ProГород".



Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Феофилактова сделала несколько публикаций, посвященных ее участию в телепередаче. Подписчики весьма неоднозначно отнеслись к участию звезды " Дома-2" в съемке программы на православном канале.



" а что такая девушка как вы забыла на этом телеканале? Это же не гламурный канал" , " Супер как. У меня радость вселенская Женечка скоро станет православным волонтером или очень верующей девушкой" , " Выглядела замечательно! Хотелось бы видеть тебя чаще на ТВ, но не в подобных программах и в другом статусе.. " , " Иди замуж за Корчевникова, он лапочка" , " На Спасе? " — высказали поклонники свое мнение.