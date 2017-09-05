Михаил Гребенщиков прокомментировал скандал с увольнением из школы Аллы Пугачевой



Как Teleprogramma.pro уже рассказывала ранее, родители учеников школы-студии Аллы Пугачевой попросили Примадонну уволить Михаила Гребенщикова . Они пояснили, что музыкант мог прийти на занятие или отчетный концерт в «нерабочем» состоянии, вести себя неприлично и даже грубить. Пугачева прислушалась к жалобам родителей и была вынуждена попрощаться с Михаилом. С этого месяца он больше не работает в ее студии.

В свою очередь, Гребенщиков пояснил журналистам, что его не увольняли, а он якобы ушел сам, когда понял, что музыкальная студия Примадонны находится на грани закрытия. «Меня никто не увольнял. Я работал на Аллу Борисовну, а не на родителей. С Аллой Борисовной мы вместе решили, что заканчиваем преподавать в этой школе. К сожалению, в нашем шоу-бизнесе не обойтись без грязи: скандалы высасывают из пальца», — цитирует артиста из Воронежа портал «Ё!».



По информации осведомленных источников, мастерская эстрадного Примадонны действительно была признанна нерентабельной, однако в ситуацию вмешались неравнодушные родители учеников, которые уважительно относятся к самой Алле Борисовне и ее творчеству. Посовещавшись, родители приняли решение взять на себя оплату аренды помещения, но с одним условием — уволить Михаила Гребенщикова.

