Липницкую прячут от контуженного отца

Знаменитой фигуристке Юлии Липницкой посвятили программу «Мужское и женское» на Первом, в эфире которой появился гражданин Израиля Вячеслав Липницкий, утверждающий, что он является отцом Юли. Он мечтает наладить отношения с наследницей.

"Это наша жизнь. Хочет человек делать это своим смыслом жизни, ну пусть. Это развенчивается за пять минут, но просто почему мы должны это делать? Мне это абсолютно не надо. Посторонний человек, пусть он там все, что угодно, рассказывает", — так отреагировала мама олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Даниэла Липницкая на известие, что называющий себя отцом Юли Владислав Липницкий мечтает наладить отношения с дочерью.

Чтобы расставить все точки над i в этой истории, редакторы Первого канала попытались пригласить Юлю и Даниэлу Липницких к себе в эфир. Мать чемпионки заняла категоричную позицию.

"Ни я, ни Юля, никто не пойдет ни на какой канал, ни на какую передачу. Никогда. Понимаете? Ну кому это нужно? Мне не нужно. И Юле тем более не нужно. Юле нужно единственное, чтобы от нее отстали все. Чтобы уже забыли, как выглядит даже", — заявила непреклонная Даниэла.

Тем более Юлина мама не склонна обсуждать свой роман почти двадцатилетней давности. Ранее она без обиняков заявила Вячеславу, который уже не первый год пытается наладить отношения с бывшей семьей и своей дочерью, чтобы тот их больше не тревожил.