Мария Максакова обескуражила новым лицом



Оперная певица Мария Максакова опубликовала для интернет-подписчиков новые фото, побудившие публику задаться вопросом: что произошло с лицом экс-звезды Мариинского театра? По мнению фолловеров, известная блондинка стала выглядеть неузнаваемой.

На своей страничке в Facebook 40-летняя Мария Максакова сообщила о своем предстоящем первом сольном концерте. Это сообщение она сопроводила новым снимком. Оценив фото, интернет-пользователи высказали мнение о том, что Мария внешне сильно изменилась.



Действительно, на обнародованных артисткой кадрах ее лицо смотрится опухшим и исказившимся в своих чертах. Вероятно, певица переусердствовала в использовании филлеров, — по крайней мере, многие сошлись именно на этой версии.



Впрочем, нельзя исключить и того, что Марию Максакову подвело неудачное освещение или просто у фотографа дрогнула рука. Некоторое время назад артистка решительно сменила имидж — она сильно похудела, отстригла длинные локоны и стала охотно носить вещи из гардероба молодых девушек.



Однако на представленном снимке лицо оперной певицы выглядит несоразмерно округлым и щекастым — такой «эффект подушки» в разное время демонстрировали многие звезды, не сумевшие вовремя остановиться с уколами красоты.