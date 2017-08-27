"Меньше, чем у Пугачевой". Догилева пожаловалась на пенсию

Знаменитая актриса поведала, что государство назначило ей пенсию в 14 тысяч рублей.

«Алле Борисовне еще даже повезло, у меня пенсия — 14 тысяч рублей, это «минималка» в Москве. Так государство оценило мои заслуги. Хотя, если начистоту, я ничего хорошего от государства не жду. Просто считаю это страшной несправедливостью», — рассказала Догилева.

По ее словам, в СССР кинематограф был прибылен. Фильмы с участием Догилевой смотрели миллионы людей, деньги шли в госказну.

Но сегодня, уже на пенсии, актриса вынуждена работать.

«В Пенсионном фонде милые женщины смотрели на меня с большой жалостью. Они посоветовали мне оформить документы на получение звания «Ветеран труда» — это дает 500-рублевую льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг», — рассказала Догилева.

Ранее в интернете и СМИ началось активное обсуждение размера пенсий российских заезд. Интерес спровоцировала шутка Аллы Пугачевой на свадьбе ее внука Никиты Преснякова

«Дети мои, если что, звоните. Вы теперь самостоятельная семья. Вам теперь никакая помощь не нужна. Я так рада, ведь пенсия у меня маленькая…» — сказала примадонна на торжестве.

Татьяна Догилева — одна из самых любимых в России и СНГ актрис, режиссер. Она снималась в фильмах «Забытая мелодия для флейты», «Василий и Василиса», «Вокзал для двоих», «Покровские ворота», «Блондинка за углом».