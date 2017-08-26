Арнольд Шварценеггер покатал больного подростка на личном танке

70-летний Арнольд Шварценеггер согласился выполнить мечту больного подростка и встретился с ним. Американский культурист, предприниматель, политик и актер Арнольд Шварценеггер встретился со своим 15-летним поклонником, страдающим тяжелым наследственным заболеванием муковисцидозом, сообщает Inside Edition. Встреча прошла под эгидой фонда Make-A-Wish (Загадай желание), который помогает детям с серьезными болезнями исполнять свои мечты.

Арнольд Шварценеггер пообщался с юным Логаном Декером, подписал ему футболку. Но самым запоминающейся стала поездка на личном танке бодибилдера M47 Patton. Шварценеггер купил его в 2002 году у правительства Австрии за 1,4 млн долларов. Чтобы кататься на танке, актер даже проложил рядом со своим калифорнийским ранчо специальную дорогу.