Смотри и учись: Собчак показала как правильно принимать эротический душ



Светская львица и телеведущая Ксения и Собчак записала небольшой мастер-класс о том, как нужно правильно принимать эротический душ — такой, который уж точно не оставит никого равнодушным.

" Посвящается всем эротическим видео " под душем" , " на камне" , " вылезаю из бассейна медленно" " пью воду и обливаюсь" этого лета! " , — подписала короткое видео Ксения Собчак.



Судя по реакциям подписчиков Ксении в Instagram — урок был усвоен, и многие даже пошли в ванную, чтобы попрактиковаться.



Посвящается всем эротическим видео " под душем" , " на камне" , " вылезаю из бассейна медленно" " пью воду и обливаюсь" этого лета!

