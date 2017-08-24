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Смотри и учись: Собчак показала как правильно принимать эротический душ
Фото: Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения и Собчак записала небольшой мастер-класс о том, как нужно правильно принимать эротический душ — такой, который уж точно не оставит никого равнодушным.
" Посвящается всем эротическим видео " под душем" , " на камне" , " вылезаю из бассейна медленно" " пью воду и обливаюсь" этого лета! " , — подписала короткое видео Ксения Собчак.
Судя по реакциям подписчиков Ксении в Instagram — урок был усвоен, и многие даже пошли в ванную, чтобы попрактиковаться.
Посвящается всем эротическим видео " под душем" , " на камне" , " вылезаю из бассейна медленно" " пью воду и обливаюсь" этого лета!
Посвящается всем эротическим видео " под душем" , " на камне" , " вылезаю из бассейна медленно" " пью воду и обливаюсь" этого лета! 😂😂😂🙈🙈🙈🙈
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
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