Шнуров сочинил стихотворение про портящих стадион «Зенита» бакланов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о морских птицах бакланах, портящих крышу на стадионе «Крестовский». Артист разместил его на своей странице в Instagram.

«Надежд полны, в мечтах мы строим планы, Проект в фантазиях был несомненно крут. Но прилетят к нам вездесущие бакланы, И в сущности все смачно обосрут. Говна полно в этих небесных птицах. Они за планами следят и с облаков, Насрут. И бесполезно на них злиться. Ведь у бакланов план был именно таков».

21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов в разрушении цельности светоотражающей пленки на крыше «Крестовского». На следующий день на своей странице в Facebook он заявил, что «не стоит ко всему относиться слишком серьезно», и передал привет от бакланов.

Арену сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей.