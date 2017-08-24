Пугачева призналась, что выживает на пенсию в 17 тысяч рублей в месяц

Легендарная звезда советской и российской эстрады грустно пошутила, что с такой пенсией как у нее, она может «протянуть еще год». Как выяснилось, за всю свою жизнь Примадонна заработала на пенсию в 17 тысяч рублей. И это притом, что Пугачева обладает званием «Народная артистка СССР», а также является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.

Дело в том, что во времена СССР Алла Борисовна даже за самые аншлаговые концерты получала фиксированную ставку, которая медленно росла с семи с половиной рублей за одно выступление до 47 рублей 50 копеек за концерт.

О своих скромных доходах Пугачева упомянула и на недавно прошедшей свадьбе внука, которая, напомним, обошлась в 25 миллионов рублей.

"Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!", — призналась Примадонна, намекая, что еще один год то точно сможет помогать своему внуку.