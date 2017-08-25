Пенсионный фонд ответил Пугачевой

На свадьбе своего внука Никиты Преснякова Пугачева заявила, что у нее маленькая пенсия, год она еще «протянет».

Начальник Департамента общественных связей Пенсионного фонда Марита Нагога заявила, что «пенсия у Аллы Борисовны не три тысячи рублей и не десять тысяч, а больше с учетом ее трудового стажа». Точный размер пенсии певицы в Пенсионном фонде назвать отказались, сославшись на запрет раскрывать персональные данные.

«Когда Алла Борисовна завершит трудовую деятельность, ей будет назначена особая социальная выплата и размер средств, которые она будет получать от пенсионного фонда, удвоится. Это касается всех наших заслуженных деятелей культуры», — добавила сотрудница фонда.

Нагога также сообщила, что Пугачева до сих пор не обратилась за материнским капиталом. «Детям Аллы Борисовны уже исполнилось три года, а значит, можно начинать тратить на них материнский капитал: на образовательные слуги и на другие нужды семьи. Мы всегда рады принять Аллу Борисовну, вручить ей документ, помочь распорядиться этими средствами», — сказала Нагога.