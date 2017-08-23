У бывшего мужа Ольги Бузовой закончились деньги на шикарный отдых с новой избранницей

Дмитрий Тарасов продолжает публиковать в Instagram аккаунте совместные фото с Анастасией Костенко . С каждым разом в комментариях находится все больше пользователей, уверенных в том, что Дмитрий пытается обвести всех вокруг пальца. Поклонники уверенны: на самом деле, спортсмен и модель не любят друг друга.

Напомним, чуть более полугода назад Дмитрий Тарасов расстался с Ольгой Бузовой. Сразу же после спортсмен рассказал о романе с Анастасией Костенко. Отношения футболиста и модели развиваются невероятно стремительно: Анастасия уже успела переехать в особняк Дмитрия, а несколько дней назад спортсмен намекнул на беременность своей возлюбленной.

Теперь же Дмитрий Тарасов решил признаться в том, что у них с Анастасией закончились средства на отдых. Футболист опубликовал обыденный снимок из Парка Горького, а в комментариях подписал «Гуляем, летаем, неважно, что в кармане».

Татьяна Черницкая, музыкальный портал ТопЗвук