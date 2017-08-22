Новая порция интимных фото знаменитостей утекла в Сеть



Хакеры опубликовали в Сети новую серию интимных фото знаменитостей. В частности, на портале Celeb Jihad появились снимки обнаженной певицы Майли Сайрус , актрисы Кристин Стюарт, спортсменов Тайгера Вуса и Линдси Вонн . Звезды говорят, что будут судиться с создателями скандального сайта, сообщает Metro.

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На свежеопубликованных снимках полуобнаженная Майли Сайрус запечатлена в компании новозеландской модели Стеллы Максвелл . Вероятно, фотографии были сделаны, когда певица и ее подруга находились на совместном отдыхе.

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Кроме того, авторы портала опубликовали фотографии полностью обнаженной Сайрус. Представители Celeb Jihad отметили, что звезда ведет " крайне распутный" образ жизни.





Вместе с этим сотрудники скандального сайта отметили, что у звезды " Сумерек" Кристен Стюарт получается сохранить непроницаемое выражение лица, даже когда та находится в объятиях своей подруги.

Опрошенные журналистами звезды подтвердили подлинность фотографий. Большинство из них хакеры похитили из телефонов знаменитостей.



Первый массовый " слив" интимных снимков знаменитостей произошел в 2014 году. С тех пор киберпреступники периодически шантажируют известных людей, угрожая им опубликовать " голый компромат".