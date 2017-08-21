Бывший муж Анны Нахапетовой рассказал о болезни Веры Глаголевой в открытом письме



16 августа скончалась известная актриса и режиссер Вера Глаголева . Ей был всего 61 год. Как рассказал муж Веры Витальевны, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась долгое время. 19 августа Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище.

Родные и близкие тяжело переживают смерть актрисы. На днях бывший муж Анны Нахапетовой написал открытое письмо, в котором расказал о том, как Вера боролась с болезнью. Несмотря на то, что Евгений Симачев развелся со старшей дочерью актрисы, он сохранил теплые отношения с Верой. Примечательно, что они обавели борьбу со страшной болезнью.



«Я сейчас сижу за столом и пишу это, а она словно сидит напротив. Как это очень часто бывало на Николиной Горе, в ее доме, который она с таким уютом и трепетом создавала и оберегала. У нас с ней коньячок в бокалах. Мы делимся своими переживаниями, хвастаемся, строим планы на будущее, жалуемся на жизнь, мы чокаемся и выпиваем, и наливаем снова. Мы с ней понимали друг друга как никто другой. Ведь мы оба были больны», — поделился Симачев.

Евгений смог побороть болезнь. Он благодарен Вере и ее семье, которые все это время поддерживал его. Мужчина отмечает, что Глаголева сама приняла решение не говорить о своей болезни общественности и идти с гордо поднятой головой до самого конца.



«Мне повезло, я выкарабкался. Благодаря Богу, Вере, Кириллу, поддержке моей семьи. Она нет. Это было ее решение, она знала с самого начала, на что идет и чем это кончится. Конечно, и она, и мы все надеялись на лучшее. Мы праздновали каждое успешное завершение проверок, и моих и ее. Мы верили что все будет хорошо. Она невероятно, хрестоматийно мужественный человек, великая личность, хрупкая и нежная женщина. Она могла быть ласковой и колючей как еж. Она могла быть доброй, и злой одновременно. Мы каждый раз обнимались при встрече, и спрашивали друг у друга: «как дела?», «когда тебе проверяться?», «какие планы?». Она всегда была восхитительна, женственна, в новых стильных платьях и костюмах. Я всегда ей восхищался. Она всегда была обворожительна. Никогда она не показывала своих слабостей, да и были ли они у нее? Она сражалась, боролась до последнего вздоха, она никогда не сдавалась. Мы все будем брать с нее пример», — написал Симачев в открытом письме.