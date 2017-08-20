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Овечкин показал архивное видео с Верой Глаголевой
Известный российский хоккеист Александр Овечкин подилился на своей странице в Instagram архивным видео с матерью своей жены Настасьи Шубской Верой Глаголевой. На записи она смотрит и комментирует матч, в котором принимал участие спортсмен.
" Наша любимая, моя любимая Вера Витальевна! мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний …смс о том кто как сыграл…вы останетесь у меня в сердце навсегда! люблю и буду любить! ❤️🙏🏻❤️🙏🏻❤️ " , — поделился свей скорбью по безвременно ушедшей теще Александр Овечкин.
Напомним, 19 августа в Москве простились с артисткой Верой Глаголевой, которая скончалась в возрасте 61 года после борьбы с раком желудка. Похоронена она была на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания были близкие артистки -дочери, внуки, зятья и оба мужа, а также ее коллеги — актеры Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман, Иосиф Кобзон и другие.
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