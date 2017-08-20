Овечкин показал архивное видео с Верой Глаголевой

" Наша любимая, моя любимая Вера Витальевна! мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний …смс о том кто как сыграл…вы останетесь у меня в сердце навсегда! люблю и буду любить! ❤️🙏🏻❤️🙏🏻❤️ " , — поделился свей скорбью по безвременно ушедшей теще Александр Овечкин.

