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Стас Садальский рассказал о подлом обмане Первого канала
Стас Садальский сделал громкое заявление о «нечестной игре» Первого канала. По словам актера, на днях его близкую подругу актрису Татьяну Васильеву уговорили сняться в программе «Кто хочет стать миллионером». Артистке, якобы, была обещана крупная сумма в случае согласия. В результате Васильева унесла из студии 100 тысяч рублей, но «подвох» крылся не в этом. Оказалось, что на выходе из павильона её поджидала бывшая невестка Анастасия Бегунова в компании репортеров.
«Вчера, на Первом канале произошла разводка. Случилась с Таней Васильевой на «Хочу стать миллионером». Умоляли придти, будем задавать легкие вопросы и вы обязательно выиграете… Уговорили пойти одной (хотя там по одному не снимают). Пришла, выиграла 100 000 и наступила расплата. На выходе из павильона ждали камеры с бывшей невесткой Настей Бегуновой. Вот уж, у кого звездный час, жаль, что не говорит, через кого попала в Москву, кто сделал ей первую квартиру, от кого родила последнего ребенка, как попросила бывшего мужа усыновить чужого ребенка. И тот дурак согласился…» — заявил Садальский.
Напомним, что Татьяна Васильева и Анастасия Бегунова поссорились из-за того, что молодая актриса, по словам Васильевой, «позаимствовала» у неё крупную сумму денег, а после сбежала с двумя детьми в Германию. Долгое время Народная артистка пыталась наладить контакт со сбежавшей невесткой, но общение у бывших родственников так и не наладилось. Кстати, сын Васильевой — Филипп в прошлом году женился уже во второй раз и сейчас занят воспитанием своей маленькой дочки. Новая невестка Татьяны Григорьевны — актриса Мария Болонкина может похвастаться образцовыми отношениями с свекровью.
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