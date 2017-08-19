Стас Садальский рассказал о подлом обмане Первого канала



Стас Садальский сделал громкое заявление о «нечестной игре» Первого канала. По словам актера, на днях его близкую подругу актрису Татьяну Васильеву уговорили сняться в программе «Кто хочет стать миллионером». Артистке, якобы, была обещана крупная сумма в случае согласия. В результате Васильева унесла из студии 100 тысяч рублей, но «подвох» крылся не в этом. Оказалось, что на выходе из павильона её поджидала бывшая невестка Анастасия Бегунова в компании репортеров.

«Вчера, на Первом канале произошла разводка. Случилась с Таней Васильевой на «Хочу стать миллионером». Умоляли придти, будем задавать легкие вопросы и вы обязательно выиграете… Уговорили пойти одной (хотя там по одному не снимают). Пришла, выиграла 100 000 и наступила расплата. На выходе из павильона ждали камеры с бывшей невесткой Настей Бегуновой. Вот уж, у кого звездный час, жаль, что не говорит, через кого попала в Москву, кто сделал ей первую квартиру, от кого родила последнего ребенка, как попросила бывшего мужа усыновить чужого ребенка. И тот дурак согласился…» — заявил Садальский.

