Найден пропавший Евгений Осин



Евгений Осин обнаружен в одном из центров лечения алкогольной зависимости. Поместить музыканта в медицинское учреждение решили друзья артиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтёрскую организацию, занимавшуюся поиском Осина.

«Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей», — заявил собеседник агентства.



17 августа в полицию с заявлением о пропаже Евгения Осина обратилась сестра музыканта Альбина. Певец получил широкую известность благодаря песням «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка», «Таня плюс Володя», «Попутчица». Также музыкант выступал в составе группы «Браво» в конце 1980-х годов. Сообщалось, что перед исчезновением Евгений Осин проходил курс лечения в одной из московских больниц. Певец страдал от болей в ногах, у него диагностировали пяточную шпору.