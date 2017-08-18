Алеся Кафельникова объяснила ненависть к окружающим

Алеся Кафельников , юная, но уже успешная модель, в последнее время все чаще появляется в новостной ленте. В последнее время, своими поступками, а также постами в социальной сети, Алеся дает СМИ повод для обсуждения своей персоны. Все чаще в профиле Алеси можно увидеть негативные записи и даже признания в ненависти к людям. А фото с таинственными письмами или видеозаписями с проявлением агрессии к посторонним людям и вовсе сбили всех с толку.

Объяснений от девушки долгое время не было, поэтому многие издания, да и поклонники девушки решили интерпретировать каждый шаг и поступок модели по-своему. Многие связывали такой этап в жизни Кафельниковой с наркотиками, другие с ссорой с любимым, третьи решили, что во всем виноват отец.

Наконец-то Алеся решила расставить все точки над «И». Она призналась, что однажды, близкий ей человек (о котором она писала в посте, но не упоминала имени) внушил ей, что в мире нет — ни хорошего, ни плохого. Поэтому для девушки черта между хорошими и плохими поступками стала практически невидимой.

Кафельникова переживает сложное время, находясь в поисках себя. Алеся призналась, что хочет стать прежней, различать добро и зло и снова идти на работу с радостью, а не ради денег. Фанаты модели были рады, что Кафельникова решила поделиться со всеми такими сокровенными мыслями и поддержали ее в стремлении стать на путь истинный.