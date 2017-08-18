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Осина увели из квартиры неизвестные люди
Певец Евгений Осин, об исчезновении которого ранее писали СМИ, покинул свою квартиру вместе с неизвестными людьми. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Речь идет о двух мужчинах. У своего подъезда он сел вместе с ними в автомобиль, после чего не давал о себе знать.
По данным телеканала, он оставил дома мобильный телефон.
СМИ писали, что сестра Осина 17 августа обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. По ее словам, брат ушел из своей квартиры на улице Демьяна Бедного 15 августа, и с тех пор его никто не видел.
Этим летом 52-летний Осин рассказывал журналистам, что у него отказали ноги из-за болезни позвоночника. Он отметил, что живет один и с трудом перемещается по квартире. Кроме того, у него сломано плечо. Артист заявил, что у него нет денег на лечение, которое стоит около 60 тысяч рублей, а также на костыли и инвалидное кресло.
Позже певица Наталья Штурм попросила о помощи для Осина. По ее словам, артиста «нужно лечить от многолетнего алкоголизма», а не от заболевания ног. Сам певец не признает наличие у себя проблем с алкоголем.
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