Осина увели из квартиры неизвестные люди

Певец Евгений Осин, об исчезновении которого ранее писали СМИ, покинул свою квартиру вместе с неизвестными людьми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о двух мужчинах. У своего подъезда он сел вместе с ними в автомобиль, после чего не давал о себе знать.

По данным телеканала, он оставил дома мобильный телефон.

СМИ писали, что сестра Осина 17 августа обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. По ее словам, брат ушел из своей квартиры на улице Демьяна Бедного 15 августа, и с тех пор его никто не видел.

Этим летом 52-летний Осин рассказывал журналистам, что у него отказали ноги из-за болезни позвоночника. Он отметил, что живет один и с трудом перемещается по квартире. Кроме того, у него сломано плечо. Артист заявил, что у него нет денег на лечение, которое стоит около 60 тысяч рублей, а также на костыли и инвалидное кресло.