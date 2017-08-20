В чем ее секрет? 53-летняя супермодель Эль Макферсон поразила идеальной фигурой в соблазнительном купальнике



Накануне Макферсон вновь похвасталась идеальным телом, опубликовав в Instagram новое фото. На снимке модель хвастается изящными формами в соблазнительном купальнике с открытой спиной.

«Вы невероятная женщина!», «Вам точно 53?!», «Самая красивая», «Горяча!», «Эль, как вам это удается? Тело 20-летней…», — прокомментировали изумленные подписчики.



Ранее Эль рассказывала, что в тренажерный зал она ходит редко, а утомительным тренировкам предпочитает ежедневные часовые упражнения на свежем воздухе со своими сыновьями: «Я уже знаю, что здоровые тело и дух зависят от баланса питания, упражнений, интуиции и любви, я верю в это. Я не гонюсь за весами в спортзале и за размером одежды, как в молодости. Красота начинается внутри, и я забочусь о ней — медитирую каждый день», — признается супермодель.