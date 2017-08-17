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Источник: Малахов продолжит вести программу "Сегодня вечером" на новом месте работы

Малахов продолжит вести передачу «Сегодня вечером»
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Телеведущий Андрей Малахов продолжит вести программу " Сегодня вечером" на новом месте работы — канале " Россия-1" , сообщает радиостанция " Говорит Москва" со ссылкой на источник.
Официальных комментариев по поводу этой информации пока не поступало.
Ранее СМИ сообщили, что телеведущая Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе " Сегодня вечером" на Первом канале.
Также сообщалось, что Меньшова рассказала о закрытии передачи " Наедине со всеми" на Первом канале, добавив, что никуда не уходит, и есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.
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Радиостанция "Говорит Москва"
Андрей Малахов Юлия Меньшова
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