

Телеведущий Андрей Малахов продолжит вести программу " Сегодня вечером" на новом месте работы — канале " Россия-1" , сообщает радиостанция " Говорит Москва" со ссылкой на источник.

Официальных комментариев по поводу этой информации пока не поступало.





Ранее СМИ сообщили, что телеведущая Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе " Сегодня вечером" на Первом канале.

Также сообщалось, что Меньшова рассказала о закрытии передачи " Наедине со всеми" на Первом канале, добавив, что никуда не уходит, и есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.