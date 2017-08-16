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Подруга Глаголевой рассказала о последних месяцах ее жизни
Вера Глаголева до последнего дня своей жизни продолжала работать. В окружении актрисы никто не подозревал о её заболевании. С таким заявлением выступила близкая подруга народной артистки России продюсер Наталья Иванова. Её слова передаёт портал LIFE.
«Последнее сообщение от неё пришло вчера. А сегодня мы с ней должны были обсуждать по телефону вопросы, касающиеся нашего нового фильма. В июне были очень сложные съёмки в городе Алексине под Тулой. Вера чувствовала себя нормально. Она работала по 12 часов в сутки, всё шло по графику, минута в минуту… Ничто не предвещало беды», — заявила Иванова.
Иванова добавила, что Глаголева прилетела в Германию на консультацию, а не на лечение. Подруга актрисы заявила, что не представляет, с чем может быть связано обострение заболевания.
16 августа в возрасте 61 года скончалась актриса, режиссёр, сценарист и продюсер Вера Глаголева. Она страдала от онкологического заболевания. Последним фильмом, в котором снялась Глаголева, стала картина «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева.
Свою первую роль актриса сыграла в фильме режиссёра Родиона Нахапетова «На край света» в 1975 году. Всего актриса снялась почти в 50 фильмах, среди которых критики выделяют «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша». Глаголева сняла шесть фильмов в качестве режиссёра.
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