Подруга Глаголевой рассказала о последних месяцах ее жизни



Вера Глаголева до последнего дня своей жизни продолжала работать. В окружении актрисы никто не подозревал о её заболевании. С таким заявлением выступила близкая подруга народной артистки России продюсер Наталья Иванова . Её слова передаёт портал LIFE.

«Последнее сообщение от неё пришло вчера. А сегодня мы с ней должны были обсуждать по телефону вопросы, касающиеся нашего нового фильма. В июне были очень сложные съёмки в городе Алексине под Тулой. Вера чувствовала себя нормально. Она работала по 12 часов в сутки, всё шло по графику, минута в минуту… Ничто не предвещало беды», — заявила Иванова.



Иванова добавила, что Глаголева прилетела в Германию на консультацию, а не на лечение. Подруга актрисы заявила, что не представляет, с чем может быть связано обострение заболевания.



16 августа в возрасте 61 года скончалась актриса, режиссёр, сценарист и продюсер Вера Глаголева. Она страдала от онкологического заболевания. Последним фильмом, в котором снялась Глаголева, стала картина «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева.